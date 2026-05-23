Ученые расшифровали зловещее послание цивилизации Вавилона

Международная группа исследователей смогла расшифровать древние вавилонские таблички возрастом около 4000 лет, которые более века оставались непереведенными. Речь идет о клинописных текстах из коллекции Британского музея, найденных на территории современного Ирака.

Ученые установили, что тексты содержат мрачные предсказания, связанные с лунными затмениями. Древние вавилоняне воспринимали такие астрономические явления как знаки будущих катастроф — смерти правителей, войн, эпидемий, голода и падения государств.

Одна из табличек содержит пророчество о смерти царя после затмения Луны. Другой текст предупреждает о «конце династии» и разрушении государства. Исследователи отмечают, что подобные записи были частью системы астрологических прогнозов, которые использовались в древней Месопотамии для принятия политических решений.

Таблички происходят из города Сиппар — одного из центров древнего Вавилона. Они были созданы примерно в XII веке до нашей эры и написаны клинописью — одной из самых древних систем письма в мире.

Исследователи подчеркивают, что для вавилонских правителей лунные затмения были не просто природными явлениями. Считалось, что небесные знаки предупреждают о политических кризисах, заговорах или вторжениях врагов. Именно поэтому при дворах царей существовали специальные астрологи и жрецы, анализировавшие подобные события.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of Cuneiform Studies. Ученые считают эти тексты одними из древнейших известных записей об астрологических пророчествах, связанных с затмениями.

По мнению археологов, новое расшифрование позволяет лучше понять страхи и политическое мышление цивилизаций Древнего Востока. Большинство пророчеств были связаны именно с угрозами власти — восстаниями, войнами, потерей территорий и смертью монархов.