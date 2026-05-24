Почему у военнообязанных могут временно изымать телефоны

23.05.26 22:53
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки объяснили, при каких обстоятельствах у военнообязанных могут временно ограничивать использование мобильных телефонов или изымать устройства на время. Объяснение появилось на фоне дискуссий о полномочиях ТЦК и правах граждан во время проведения мобилизационных мероприятий. По словам представителей центров комплектования, речь идет не о системной практике или отдельном праве на конфискацию имущества, а о временных мерах безопасности.

В ТЦК отмечают, что временное изъятие или ограничение использования телефонов может применяться в определенных ситуациях во время пребывания граждан на территории учебных центров, сборных пунктов или других объектов, связанных с мобилизационными процедурами. Основным аргументом называют вопросы безопасности и недопущения распространения информации о местах нахождения военнослужащих, маршрутах передвижения или служебных процессах. (sud.ua)

Представители ТЦК объясняют, что современные мобильные устройства могут использоваться не только в качестве средств связи, но и для фото-, видеофиксации и передачи геолокационных данных. В условиях военного положения подобная информация может представлять риски для безопасности военных объектов и персонала. Именно поэтому в отдельных случаях могут действовать внутренние правила использования гаджетов. (sud.ua)

При этом в ТЦК подчеркивают, что речь не идет о безусловном праве на изъятие личного имущества граждан. Любые действия должны совершаться в рамках действующего законодательства и с учетом конкретных обстоятельств. Юристы отмечают, что временное ограничение пользования телефоном и полноценное изъятие имущества имеют разный правовой статус. Последнее требует отдельных юридических оснований.

Вопрос прав военнообязанных и процедур мобилизации остается одной из наиболее обсуждаемых тем во время военного положения. В последние месяцы в Украине неоднократно возникали общественные дискуссии относительно полномочий ТЦК, механизмов вручения повесток и процедур прохождения военно-врачебных комиссий.

Эксперты в области права отмечают, что гражданам следует обращать внимание на официальные разъяснения и проверять информацию через государственные источники. При возникновении спорных ситуаций рекомендуется обращаться за юридической консультацией и уточнять основания конкретных решений должностных лиц.

В то же время, представители центров комплектования подчеркивают, что главная цель подобных ограничений — вопрос безопасности, а не создание дополнительных ограничений для военнообязанных.

