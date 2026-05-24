Не пришел на НМТ: как получить допуск к дополнительной сессии

Участники национального мультипредметного теста, не сумевшие принять участие в основной сессии НМТ-2026, могут получить право на прохождение дополнительного тестирования. Однако такая возможность доступна только при наличии уважительных причин и после предоставления соответствующих документов в установленные сроки. Процедура предусмотрена правилами проведения вступительной кампании.

Дополнительная сессия НМТ в 2026 году запланирована на период с 17 по 24 июля. Она предназначена для поступающих, которые не смогли сдать тест во время основной сессии, а также для тех, кто начал прохождение НМТ, но не смог завершить тестирование из-за не зависящих от них обстоятельств.

Среди причин, которые могут стать основанием для получения допуска к дополнительной сессии, называют ухудшение состояния здоровья, чрезвычайные ситуации, проблемы с безопасностью, технические обстоятельства или другие подтвержденные факторы, которые сделали невозможным участие в тестировании. Каждая ситуация рассматривается отдельно, а решение принимается после проверки поданных документов.

Для получения допуска поступающему необходимо подать заявление в региональный центр оценки качества образования и добавить документы, подтверждающие причины пропуска. Речь идет, в частности, о медицинских справках, официальных уведомлениях или других подтверждениях обстоятельств. Заявление следует подать в определенные сроки после даты тестирования.

Отдельно предусмотрен дополнительный период регистрации. Он позволяет подать документы поступающим, которые не смогли зарегистрироваться во время основной кампании или получили отказ в регистрации. В 2026 году такой период длился с 11 по 16 мая.

После одобрения заявки информация о месте и дате прохождения тестирования появится в персональном кабинете участника. Приглашения на дополнительную сессию посылают отдельно.

Вступительная кампания последних лет предусматривает гибкие механизмы для столкнувшихся с форс-мажорными ситуациями участников. В то же время, специалисты рекомендуют не медлить с представлением документов, поскольку пропуск сроков может лишить возможности составить НМТ в текущем году.