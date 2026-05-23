Українське сало замість супів: як виглядає раціон Усика

Український боксер Олександр Усик дотримується жорсткої системи харчування під час підготовки до поєдинків. Однією з особливостей його раціону стала відмова від традиційних супів та акцент на продуктах, які для багатьох асоціюються з українською кухнею. Зокрема, йдеться про сало, яке спортсмен регулярно включає до свого меню. Про це повідомляє РБК-Україна.

Раціон професійного спортсмена під час підготовки до боїв зазвичай формується з урахуванням енергетичних витрат, відновлення та підтримання необхідної ваги. У випадку Усика меню змінюється залежно від етапу тренувального циклу, але має чіткі обмеження. За даними публікації, боксер відмовляється від низки продуктів та не дотримується звичних для багатьох схем харчування.

Замість великої кількості рідких страв у меню чемпіона присутні продукти з високою поживною цінністю. Серед них — сало, яке містить жири та калорії, необхідні для підтримки енергетичного балансу. Водночас йдеться не про випадкові гастрономічні звички, а про систему, адаптовану під спортивні навантаження.

Експерти зі спортивного харчування зазначають, що професійні атлети нерідко відмовляються від важких або менш функціональних страв у період інтенсивних тренувань. Харчування будується навколо індивідуальних особливостей організму, швидкості відновлення та медичних рекомендацій.

Сам Усик раніше неодноразово наголошував, що дисципліна поза рингом є не менш важливою, ніж робота у залі. Раціон, режим сну та відновлення вважаються частиною підготовки до кожного бою.

Підхід спортсмена викликав активне обговорення в соцмережах через незвичне поєднання традиційних українських продуктів і сучасної системи спортивного харчування. Водночас фахівці наголошують, що меню професійних боксерів не варто копіювати без консультації зі спеціалістами.