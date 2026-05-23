Даниэль Лапин нокаутом проиграл в андеркарде Усик - Верховен

Украинский боксер Даниэль Лапин потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В поединке андеркарда вечера бокса с участием Александр Усик и Рико Верховен украинец уступил нокауту, прервав собственную беспроигрышную серию.

Бой прошел в Египте на арене у пирамид Гизы в рамках масштабного боксерского шоу. Перед выходом на ринг Лапин подходил к поединку с рекордом 13 побед без поражения и статусом одного из перспективных представителей украинского полутяжелого дивизиона.

Для Лапина это было очередное выступление в обширном андеркарде вечеров, связанных с боями Усика. Ранее он уже выходил на ринг в рамках шоу Усик-Фьюри и Усик-Дюбуа, где одерживал победы и продолжал серию успешных выступлений.

Последний поединок к вечеру украинец провел в марте, когда завершил бой досрочно уже в первом раунде. Тогда он нокаутировал латвийца Кристапса Бульмейстерса и подтвердил статус быстро прогрессирующего боксера.

Однако на этот раз сценарий сложился по-другому. Поражение стало первым в карьере украинца на профессиональном уровне и может повлиять на его дальнейшие перспективы в борьбе за титульные возможности.

Для украинского бокса результат стал одним из главных итогов андеркарда вечера Усик – Верховен. Сам турнир привлек внимание через проведение поединков у пирамид Гизы и участие ряда рейтинговых бойцов в разных весовых категориях.