Куракин: СБУ не нужно проводить обыски, чтобы убедиться, что «Украинский выбор» Медведчука агитировал за здоровый образ жизни – все есть в Youtube

В ходе обысков у активистов движения «Украинский выбор» сотрудники СБУ получили железобетонные доказательства, что организация Виктора Медведчука занималась пропагандой здорового образа жизни. К такому выводу пришел журналист Алексей Куракин на основе изучения официального фотоотчета и пресс-релиза Службы безопасности Украины. Об этом Куракин написал в Facebook, сообщает «Первый независимый».

«Посмотрел очередной выпуск «95 квартала»... на официальном сайте СБУ. Оказывается, в нашей стране агитировать за здоровый образ жизни — это то ли «кремлевские нарративы», то ли, не дай Господь, пророссийская пропаганда, то ли тяжкое противоправное деяние, на которое сразу же сбегается спецназ «рыцарей плаща и кинжала», — написал журналист.

«30 марта 2021 года СБУ провела (в домах и квартирах, выдернув людей из постели) около 20 обысков в разных регионах Украины — у активистов Общественного движения „Украинский выбор — Право народа“. Фотоотчет и пресс-релиз опубликованы на сайте СБУ», — пояснил он.

Куракин обратил внимание на то, что в ходе обысков СБУ изъяла листовки «Украинского выбора» с пропагандой здорового образа жизни, устав организации и болванки для компакт-дисков.

«Напомню, что ведомство лейтенанта Баканова расследует дело о „содействии проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и городе Севастополь“. И вот в рамках этого расследования СБУ „изъяла доказательную базу“, чтобы „приобщить к делу“. В виде... Па-бам! В виде информационных листовок с заголовком „Здоровый образ жизни“. А также чистые блокноты с символикой „Украинского выбора“, устав „УВ“ и набор CD-R (болванок для компакт-дисков)», — констатировал автор.

«И вот на этих самых листовках... „Мамадарагая“! Ну, чистой воды информационная агрессия Кремля!» — пошутил журналист.

«Вот лишь некоторые выдержки. Пропечатано, мол, спортом заниматься зело полезно, книжки надобно читать, быть поближе к природе — почаще гулять с друзьями и в гордом одиночестве, не пить и не курить, семьей дорожить. И призывы — крупными буквами! — «Веди здоровый образ жизни!» и «Чтение книг сделает тебя непобедимым!» — привел примеры журналист.

В то же время Куракин отметил, что видео о том, как «Украинский выбор» агитировал за здоровый образ жизни, есть на Youtube, поэтому СБУ не нужно проводить обыски, чтобы это установить.

«Так, теперь что там за компакт-диски изъяла СБУ? Смотрим фоточки... Судя по всему, на них записаны акции «Украинского выбора» — за здоровый образ жизни, проводимые в стране уже без малого десяток лет.

Да, для этого не нужно проводить обыски. Любой желающий может зайти на Youtube и посмотреть ролики. Например, как в сентябре 2012 года активисты «Украинского выбора» расклеивают в разных городах информационные стикеры «Лучше одна спортплощадка, чем сто наливаек», — аргументировал журналист.

«Н-да... В общем получается, что по факту СБУ получила железобетонные доказательства того, что „Украинский выбор“ занимался пропагандой... здорового образа жизни. Интересно, а в чем тогда суть претензий власти к „Украинскому выбору“ Медведчука?» — заключил политический обозреватель Алексей Куракин.