Киевлянам рассказали об аномальной жаре, которая обрушилась на город накануне

Главное: В Киеве побит температурный рекорд. Было жарко, словно в мае.

Детали: В четверг, 1 апреля, киевлянам было не до шуток из-за серьезной жары. О ней поведали в Центральной геофизической обсерватории.

Там сообщили, что среднесуточная температура в городе составила 14,1 градуса. Это сразу на 1,1 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня, которое фиксировалось еще в 2002 году.

Синоптики говорят: «Такая температура воздуха соответствует климатической норме начала мая».

При этом в Киеве продолжается отопительный сезон, из-за чего в помещениях буквально нечем было дышать.

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