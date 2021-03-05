Мужчина остался без ног после прогулки по киевскому вокзалу

Главное: На центральном вокзале в Киеве мужчина попал под поезд, в результате чего ему оторвало ноги. Пострадавший госпитализирован.

Детали: Вечером 4 марта в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о происшествии на Центральном железнодорожном вокзале. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. В результате наезда поезда пострадавшему оторвало ноги, он госпитализирован в медицинское учреждение.

Происшествие зарегистрировано в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств инцидента.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

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