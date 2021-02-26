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Новости > В музее Киевских духовных школ открылась выставка к 150-летию со дня рождения Леси Украинки

В музее Киевских духовных школ открылась выставка к 150-летию со дня рождения Леси Украинки

Александра Кудрявцева
25.02.21 21:20
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В музее Киевских духовных школ открылась выставка к 150-летию со дня рождения Леси Украинки

Главное: В Церковно-археологическом музее Киевcкой духовной академии открыта выставка, посвященная 150-летию со дня рождения украинской писательницы Леси Украинки.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, среди экспонатов выставки представлены прижизненные издания Леси Украинки, поэтические сборники начала ХХ века с ее произведениями, старинные открытки и портрет поэтессы знаменитого художника Михаила Жука, другие экспонаты, которые рассказывают о ее жизненном и творческом пути.

«Выставка посвящена поэтессе, философу, деятельнице искусства, человеку удивительной судьбы, необычайной силы — 150-летию Леси Украинки (Ларисе Петровне Косач). Мы молимся о ней, в наших храмах возносится молитва за эту христианку. Хотя вера ее была не простой, жизнь бурной и взгляды ее были очень широкими. Творческий путь Леси Украинки поражает нас, людей, живущих в XXI веке. Это не произведения прошлого, это то, что живет рядом с нами, то, что волнует наши души, современников, людей, смотрящих в будущее. Так, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия мы снова и снова молитвенно обращаемся к ее творчеству», — отметила глава Синодального отдела УПЦ «Миссия Церковь и культура» игумения Серафима (Шевчик).

Матушка подчеркнула, что согласно социологическим опросам, Леся Украинка наряду с Тарасом Шевченко и Богданом Хмельницким вошла в тройку самых великих деятелей Украины.

«В троицу корифеев вошла женщина — больная, немощная, та, которая умирала и воскресала, и оживала каждый день. Пожалуй, именно такая искалеченная телом, но не душой, могла сказать: «Нет, я жива, я буду вечно жить», — процитировала строки Леси Украинки игумения Серафима.

Матушка рассказала о раритетных экспонатах выставки, среди которых прижизненное издание произведений Леси Украинки — книга «Венок Шевченку» 1912 года, а также сборник «Народные мелодии из голоса Леси Украинки», содержащий более 220 песен, собранных и записанных Лесей Украинкой и изданный ее мужем Климентом Квиткой.

Экспонаты выставки были сформированы на основе фондов церковно-археологического музея Академии, музея Украинской Православной Церкви «Православная Украина» и частных собраний краеведов Тараса Максимюка и Анатолия Дроздовского.

Епископ Згуровский Амвросий (Вайнагий) отметил, насколько важно изучать и помнить творчество Леси Украинки, которая страдала от телесных болезней, но при этом «видела красоту мира, творения Божьего, восхваляла его в поэзии, песнях, фольклоре».

«Благодарны за пример помнить тех, кто оставил нам большое наследие, для того, чтобы трудиться, изучать и развивать культуру нашего народа, которая в сочетании с нравственной жизнью составляет христианскую православную душу», — сказал епископ Амвросий.

Главный редактор издательства «Мистецтво» Нина Прибега напомнила о христианских мотивах в творчестве Леси Украинки.

«Леся Украинка — это код украинцев. С детства она интересовалась и переводила, писала стихи на тему Ветхого и Нового Заветов. В своих произведениях она пишет о великом, непостижимом подвиге Христа», — подчеркнула Нина Прибега.

Главный редактор издательства «Мистецтво» подарила для библиотеки КДАиС первый экземпляр нового издания библиографического справочника о произведениях Леси Украинки на театральных сценах Украины с 1899 по 2020 годы и сборник драматических произведений.

Студенты и воспитанники Киевских духовных школ продекламировали стихи известной поэтессы.

«Леся Украинка — гигант духа. Человек, который смог постоянно бороться с немощью, болезнью, но бороться так, чтобы вдохновлять людей. Мы чтим ее за то, что она исповедует принцип Христа: не умирать, а жить и воскресать», — заключила игумения Серафима.

Выставка проходит в Церковно-археологическом музее КДАиС, (корпус 63). Ее можно посетить бесплатно в будние дни с 09.00 до 17.00.

В тему: УПЦ примет участие в создании украиноязычной Библии для неслышащих.

 
 
Тэги: Леся Украинка, новости православия, УПЦ, КДАиС

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