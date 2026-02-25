В ЕП подписали кредит для Украины на 90 млрд евро

Президент Европарламента Роберта Мецола подписала европейский кредит для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Об этом она сообщила в соцсети X во вторник, 24 февраля.

«Только что подписала кредит в поддержку Украины в размере 90 млрд евро от имени Европарламента», — написала она.

По словам Мецолы, этот финансовый ресурс будет использован «для продолжения предоставления основных государственных услуг; поддержки сильной обороны Украины; для защиты нашей общей безопасности и свободы; для достижения настоящего и длительного мира и для закрепления будущего Украины в Европе».

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве заявила, что Евросоюз обеспечит европейский кредит для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы тем или иным способом.

«Позвольте мне четко отметить, что решение по этому кредиту уже было принято. Страны-члены дали свое согласие. Это слово невозможно нарушить, поэтому мы обеспечим кредит тем или иным способом. У нас есть разные способы и мы воспользуемся ими», — заверила она.

Как известно, 20 февраля Венгрия заблокировала 90 млрд евро для Украины от ЕС, отказавшись голосовать за один из трех утвержденных Европарламентом документов, необходимых для выделения средств — изменения к долгосрочному бюджету ЕС на 2021-2027 годы.

Но в Брюсселе заявили, что подготовят 90 млрд евро Украине, несмотря на вето Венгрии.