Вэнс сделал резонансное заявление по ситуации на Ближнем Востоке

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал важное заявление. Оно касается ситуации на Ближнем Востоке.

Политик сказал: «Идея, что мы окажемся втянуты в ближневосточную войну на долгие годы без конца и края, такого не будет ни при каких обстоятельствах».

Он добавил: «Я не знаю, какое решение примет президент Дональд Трамп в отношении Ирана, но есть разные варианты, включающие военные удары».

При этом соратник американского лидера уверен, что даже если его босс поддержит идею новых ударов по Ирану, это не перерастет в затяжной конфликт.

