Ученые предупредили о вреде бега на длинные дистанции

Международная группа экспертов поведала о вреде бега на длинные дистанции. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что участие в марафонах и ультрамарафонах на 171 километр приводит к ускоренному повреждению и «старению» эритроцитов, то есть клеток крови, переносящих кислород.

В ходе работы ученые оценили крови 23 спортсменов, которые приняли участие в ультразабеге «Монблан Ультратрейл» и обычном марафоне до старта и сразу после финиша. С помощью молекулярных методов специалисты изучили тысячи белков, липидов и метаболитов в плазме и самих эритроцитах.

В итоге оказалось, что после длительных забегов клетки крови становятся менее гибкими.

Исследователи говорят: «Это важно, поскольку эритроциты должны легко деформироваться, проходя через мельчайшие капилляры. Снижение их эластичности может ухудшать доставку кислорода и питательных веществ к тканям».

Они выделили два механизма повреждения.

Так, первый – это механический: во время длительного бега клетки испытывают постоянные колебания давления и повышенную нагрузку при циркуляции.

Второй же –биохимический: на фоне воспаления и окислительного стресса в эритроцитах накапливаются молекулярные изменения, ускоряющие их разрушение. Такие процессы фиксировались уже после сорока километров и были выраженнее у участников 171-километровой дистанции.

Указывается при этом, что пока неизвестно, насколько быстро организм компенсирует такие изменения и могут ли они иметь долгосрочные последствия. Впрочем, по их словам, данные указывают на то, что экстремальные по продолжительности нагрузки способны вызывать скрытые физиологические издержки, затрагивающие систему переноса кислорода.

