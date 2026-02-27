В Казахстане прогремел взрыв в кафе – погибло немало людей

В казахстанском городе Шучинск произошла трагедия. В местном кафе прогремел взрыв.

Жертвами инцидента стали семь человек, в том числе шестнадцатилетняя девочка.

Также ранения получили 26 людей.

Спасатели поведали, что произошел взрыв газовоздушной смеси.

Правоохранители говорят, что взрыв случился в пристроенном к пятиэтажному зданию кафе, после этого начался пожар, который потушили, разбирают завалы.

Указывается, что пожарные из горящего здания вынесли восемь газовых баллонов.

