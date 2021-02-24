УПЦ примет участие в создании украиноязычной Библии для неслышащих

Главное: Преподаватели Киевских духовных школ Украинской Православной Церкви примут участие в подготовке Библии на украинском языке для людей с нарушениями слуха.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в проекте Украинского Библейского Общества «Библия на украинском для неслышащих» будут использованы материалы Киевской духовной академии и семинарии.

Профессор КДАиС протоиерей Ростислав Снигирёв передал УБО электронные пособия по языку жестов, изданные Киевскими духовными школами.

Также было принято решение об использовании в украинском жестовом языке богословской лексики, разработанной преподавателями КДАиС.

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви действуют более пятнадцати церковных общин для слабослышащих людей, для которых богослужения совершаются полностью на языке жестов: священники и диаконы сопровождают все возгласы жестами.

В храмах разных епархий Украинской Православной Церкви совершаются службы с участием сурдопереводчиков. Прошлой осенью исполнилось 15 лет со дня основания православной общины глухих при Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве.

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