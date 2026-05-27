Премьер Испании ответил Папе Римскому по поводу искусственного интеллекта

Премьер-министр Испании Педро Санчес сделал громкое заявление. Политик ответил Папе Римскому по поводу искусственного интеллекта.

Ранее глава Ватикана написал монументальный труд на эту тему.

Политик считает, что искусственный интеллект может привести к новым злодеяниям, если его не поставить на службу общему благу.

Он сказал: «Энциклика Льва XIV Magnifica Humanitas обращена ко всем нам. Искусственный интеллект не нейтрален, а цифровая власть может привести нас к новым злодеяниям, если не будет направлена на общее благо».

Также испанец назвал эту работу защитой мира, человеческого достоинства и многосторонности.

Ранее Папа Римский представил монументальную работу об искусственном интеллекте.