Диетолог поведала о клубнике нечто важное

Российская диетолог Ольга Ямилова рассказала о клубнике кое-что важное. Огласила важные сведения.

Медик сказала: «При переедании клубники более 400-500 граммов за раз даже у неаллергиков могут возникнуть аллергическая реакция, вздутие, изжога, диарея. Из-за большого содержания фруктозы может возникнуть гипергликемия у лиц с сахарным диабетом».

Акцентируется внимание на том, что также клубника противопоказана лицам, страдающим аллергией, гастритом, язвенной болезнью и в период обострения заболеваний ЖКТ.

Отмечается: «Научные исследования последних лет показали, что ягоды, как и другие сельскохозяйственные растения, подвержены инфицированию опасными микроскопическими грибами: микотоксинами. Они способны вызывать вредные токсические эффекты, особенно при хроническом потреблении».

Добавляется, что эти ягоды могут содержать следы пестицидов, которые тоже способны оказывать неблагоприятное воздействие на наш организм, добавила Ямилова.

Резюмируется, что рекомендуется очень внимательно подходить к выбору клубники: важно есть только свежие, целые ягоды без признаков порчи и повреждения, тщательно промыв их перед употреблением.

Ранее гастроэнтеролог перечислила продукты против болезни Альцгеймера.