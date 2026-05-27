В Раде рассказали, сколько украинцев находятся в плену РФ

Более 95 процентов украинских военнопленных в российских местах заключения подвергаются пыткам и жестокому обращению. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в социальной сети Facebook.

«В российском плену сейчас удерживают около 7 тысяч украинских военнослужащих. Гражданских, по разным данным, от 10 до 20 тысяч. Из плена удалось вернуть чуть более 9 тысяч украинцев за все время войны. Преимущественно военных», — сообщила Кондратюк по итогам презентации исследования «Нарушение прав военнопленных на охрану здоровья и медицинское лечение: последствия, квалификации и перспективы».

Как она отметила, более 95 процентов украинских военнопленных подвергаются пыткам и жестокому обращению в российском плену, что подтверждается официальными отчетами Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и данными Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

«Недавно Россия вернула нам из плена 375 тел с признаками пыток и не оказания помощи. Это государственная политика», — подчеркнула она.

По ее словам, речь идет о ранах, которые оставляли без медицинской помощи, о ненадлежаще проведенных ампутациях и вырывании зубов, снятии жгутов с раненых после теракта в Оленовке и т. д.

«Юридически это — грубые нарушения сразу ряда статей Женевской конвенции. Это военные преступления по статье 8 Римского статута», — подчеркнула Кондратюк.

