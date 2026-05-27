Три страны ЕС продолжают блокировать импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, — СМИ

В Европейском Союзе обостряется ситуация вокруг импорта украинской аграрной продукции. В Польше, Венгрии и Словакии продолжают действовать собственные ограничения на ввоз отдельных категорий товаров из Украины. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, осведомленного о ходе переговоров.

По его словам, указанные страны ввели односторонние запреты, несмотря на действующее Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС (УВЗСТ), которое предусматривает совместные механизмы регулирования рынка и защитные инструменты в случае избыточного импорта.

В Брюсселе отмечают, что причины таких решений носят преимущественно политический характер, поскольку обновленное торговое соглашение уже содержит инструменты для реагирования на возможные рыночные дисбалансы без введения запретов на национальном уровне.

Европейская комиссия продолжает переговоры с Варшавой, Будапештом и Братиславой, требуя от них отменить односторонние ограничения и перейти к согласованным в рамках ЕС механизмам регулирования импорта.

В то же время ранее некоторые страны, в частности Румыния и Болгария, уже отказались от прямых запретов и перешли к системе лицензирования, согласованной с Украиной и Еврокомиссией.

Отдельно отмечается, что конфликт вокруг агроэкспорта возник на фоне обновления торговых правил между Украиной и ЕС, которые должны были обеспечить более сбалансированные условия доступа на рынок.

В Брюсселе подчеркивают, что продление национальных запретов противоречит общей торговой политике ЕС и остается предметом дипломатического урегулирования.

