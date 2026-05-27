Три страны ЕС продолжают блокировать импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, — СМИ

27.05.26 16:46
В Европейском Союзе обостряется ситуация вокруг импорта украинской аграрной продукции. В Польше, Венгрии и Словакии продолжают действовать собственные ограничения на ввоз отдельных категорий товаров из Украины. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, осведомленного о ходе переговоров.

По его словам, указанные страны ввели односторонние запреты, несмотря на действующее Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС (УВЗСТ), которое предусматривает совместные механизмы регулирования рынка и защитные инструменты в случае избыточного импорта.

В Брюсселе отмечают, что причины таких решений носят преимущественно политический характер, поскольку обновленное торговое соглашение уже содержит инструменты для реагирования на возможные рыночные дисбалансы без введения запретов на национальном уровне.

Европейская комиссия продолжает переговоры с Варшавой, Будапештом и Братиславой, требуя от них отменить односторонние ограничения и перейти к согласованным в рамках ЕС механизмам регулирования импорта.

В то же время ранее некоторые страны, в частности Румыния и Болгария, уже отказались от прямых запретов и перешли к системе лицензирования, согласованной с Украиной и Еврокомиссией.

Отдельно отмечается, что конфликт вокруг агроэкспорта возник на фоне обновления торговых правил между Украиной и ЕС, которые должны были обеспечить более сбалансированные условия доступа на рынок.

В Брюсселе подчеркивают, что продление национальных запретов противоречит общей торговой политике ЕС и остается предметом дипломатического урегулирования.

Напомним, стало известно, сколько зерна экспортировала Украина в марте минувшого года.

Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
