В НАТО оценили готовность РФ к крупному наступлению

По состоянию на сегодня Россия не способна провести крупное наступление против НАТО, но может осуществить диверсионные действия или провокации, к которым Альянс должен быть готов. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает польское внешнеполитическое ведомство.

По словам министра, Россия представляет для Польши угрозу и к этому следует относиться серьезно.

«Сегодня Россия не способна провести крупное наступление против НАТО, а если бы она готовилась к этому, мы бы это увидели — у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами», — заявил Сикорский.

Однако глава МИД Польши подчеркнул, что намерения российского диктатора Владимира Путина серьезнее, чем ожидала Западная Европа, поэтому никто не будет этого недооценивать.

«Россия способна на диверсионные действия или провокации, которые не достигают уровня настоящего вторжения. К таким действиям НАТО также должно быть готово», — подчеркнул польский министр.

