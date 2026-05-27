Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, — ISW

Россия может использовать территорию Беларуси для ударов дронами по трассе М-06 Киев-Чоп, которая проходит через западные области Украины, включая ключевые маршруты поставок из Польши. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Россия может использовать заявления Беларуси о случаях присутствия украинских беспилотников в своем воздушном пространстве, чтобы оправдать использование белорусской территории для осуществления по Украине «ответных ударов».

Территория Беларуси позволит России осуществлять непрерывные удары дронами по украинским наземным линиям связи (ЛНК) на западе и северо-западе Украины, которые российские беспилотники пока не могут легко поразить с точностью и большой полезной нагрузкой.

Возможность российских войск использовать территорию Беларуси может позволить российским «Шахедам» и более дешевым беспилотникам «Молния» атаковать автомагистраль М-06, которая проходит через западные украинские области, включая ключевые маршруты поставок из Польши в Украину, а также железную дорогу, соединяющую две страны.

Аналитики отметили, что россияне уже атакуют западные украинские области со своей территории, но запуск дронов из Беларуси позволит российским войскам использовать дистанционно управляемые беспилотники «Шахед» и «Молния», что повысит их точность и способность поражать движущиеся цели вдоль украинских ЛНК.

«Заявления Беларуси и недавние предупреждения Украины относительно Беларуси свидетельствуют о том, что Россия создает информационные условия для дальнейшего использования Беларуси в собственных военных целях, в частности для ударов по стратегически важным объектам глобального надзора в тылу западной Украины», — добавили в ISW.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что есть план нанесения ряда ударов по территории Беларуси, если она осмелится вступить в войну против Украины на стороне РФ.