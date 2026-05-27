Школьники по всей Украине будут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября

В Украине провели совещание с руководителями областных военных администраций, во время которого согласовали ключевые направления работы правительства в регионах, в том числе подготовку к следующему этапу реформы школьного питания. Об этом сообщает Telegram-канал премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Юлия Свириденко отметила, что во время встречи с главами ОВА была согласована работа по выполнению правительственных приоритетов на местах.

В центре внимания оказались вопросы обороны, энергетической устойчивости и подготовка к следующему отопительному сезону.

Отдельно участники совещания обсудили готовность регионов к следующему этапу реформы школьного питания.

С 1 сентября в Украине планируется внедрение следующего этапа программы, в рамках которого горячее питание должны получать учащиеся 1–11 классов по всей стране.

На данный момент бесплатные обеды уже обеспечены для детей в прифронтовых громадах, а также для учеников начальной школы во всех регионах.

Правительство уже направило 1 млрд грн на модернизацию 73 школьных пищеблоков, что должно обеспечить реализацию обновленной системы питания.

По словам Свириденко, программа школьного питания выходит за рамки социальной поддержки. Она также направлена на развитие местной экономики, создание рабочих мест и поддержку украинских производителей.

Таким образом, инициатива рассматривается как комплексный механизм, влияющий одновременно на сферу образования и экономическое развитие регионов.

Напомним, правительство выделило более 421 миллиона гривен на школьные столовые.