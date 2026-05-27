Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев и начала работу. Об этом сообщила постоянная представительница МВФ в Украине Присила Тофано, информирует Интерфакс-Украина в среду, 27 мая.

«Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня встречи с представителями власти Украины и другими партнерами в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования и консультаций 2026 года по Статье IV Соглашений МВФ. Дискуссии будут сосредоточены на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах», — говорится в сообщении.

Как известно, в феврале совет директоров МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования на $8,1 млрд. Но для этого наше государство согласилось взять на себя обязательства в рамках новой программы расширенного финансирования. Среди них отмена освобождения от НДС для ФЛП с 1 января 2027 года и на импортные посылки дешевле 150 евро.

Что касается первого, то в середине апреля, по словам украинских правительственников, было достигнуто соглашение с МВФ отложить его выполнение на год, тогда как законопроект по посылкам Верховная Рада провалила 26 мая — накануне приезда миссии.

