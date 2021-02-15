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Новости > Главные новости за 15 февраля 2021 года

Главные новости за 15 февраля 2021 года

Александр Панько
15.02.21 18:59
396
Главные новости за 15 февраля 2021 года

— Стоимость содержания однокомнатной квартиры украинцами в январе в среднем составила половину минимальной зарплаты или шестую часть средней зарплаты.

— Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции, которая сможет проверять обоснование повышения тарифов на коммунальные услуги.

— Себестоимость газа, добываемого государственной «Укргаздобычей», даже в условиях роста составляет 2,6 грн за кубометр. Однако, по словам и. о. министра энергетики Юрия Витренко, она не может продавать его населению по себестоимости, «потому что есть пенсионеры, инвалиды есть много людей, которые получают субсидии».

— Из-за поломки самолета 180 туристов из Украины застряли на Занзибаре. Третьи сутки они вынуждены пребывать в некомфортных условиях.

— В воскресенье на 65-м году жизни умер посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев. Комментируя это событие, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в нецензурной форме указал на недоброжелателей дипломата.

— За сутки COVID-19 в Украине унес еще 62 жизни. Заболели 2332 человек.

— Известный врач Евгений Комаровский убежден, что людям, переболевшим COVID-19 также следует вакцинироваться, так как уровень антител после прививки гораздо выше.

— На Черниговщине местный житель заявил в полицию об убийстве своего отчима. Как выяснилось, таким образом он хотел, чтобы возле его дома почистили снег.

— В Киеве «завис» самосвал. Опубликовано видео.

— В украинском футболе разгорается расистский скандал после того, как в матче между «Зарей» и «Десной» представители черниговчан обозвали упавшего соперника «чернож***м».

— В Польше грузины напали на украинцев. Есть пострадавшие.

— По мнению специалистов NASA, внеземную технологически развитую цивилизацию можно обнаружить по загрязнению атмосферы. При этом основной сигнатурой ученые называют диоксид азота.

Тэги: газ, футбол, общество, ЖКХ, тарифы, здоровье, мир, пенсионер, вакцина, NASA, скандал, Польша, политика, наука, спорт, Черниговская область, расизм, Занзибар, Укргаздобыча, Евгений Комаровский, курьезы, новости Украины, Андрей Богдан, Алексей Чернышов

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