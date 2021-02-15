Кабмин хочет создать инспекцию, которая сможет блокировать повышение цен на услуги ЖКХ

Главное: Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции, которая сможет проверять обоснование повышения тарифов на коммунальные услуги.

Детали: В Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта (№ 4403 и № 4404), принятие которых разрешит создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию. Как заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время форума «Украина 30.Платежка», она сможет проверять экономическое обоснование тарифов на коммунальные услуги и следить за качеством водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, обращением с бытовыми отходами и управлением многоквартирными домами.

Как сообщают «Факты», инспекции будет объективная оценка технического состояния сетей и системы коммунальных объектов. Ее инспекторы будут делать как плановые, так и внеплановые проверки по обращениям граждан.

«Это будет арбитр в отношениях между потребителем и исполнителями услуг, положительный результат от которого прежде всего почувствует конечный потребитель», — заявил министр, подчеркнув, что сегодня никто не оценивает правильность начислений монополистами размеры платы за коммунальные услуги.

В тему: По подсчетам Чернышова, стоимость коммунального содержания однокомнатной квартиры за январь в Украине в среднем составила 2300 гривен при средней зарплате около 12 тыс. гривен.