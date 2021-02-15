Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Смертность от коронавируса в Украине снизилась: данные на 15 февраля

Смертность от коронавируса в Украине снизилась: данные на 15 февраля

Агата Кловская
15.02.21 09:22
88
Смертность от коронавируса в Украине снизилась: данные на 15 февраля

Главное: За сутки COVID-19 в Украине унес еще 62 жизни. Заболели 2 332 человек.

Детали: COVID-19 в Украине немного снизил обороты. Данные на понедельник, 15 февраля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 2 332 случаев заразы, 1 145 человек госпитализировали. При этом выздоровели 2 478 людей.

Провели 13 740 тестов: методом ПЦР – 11 073, методом ИФА – 2 667.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (457) и Черновицкой (225) областях, а также в Киеве (211) и Киевской области (171).

Жертвами заразы стали еще 62 человека. С начала пандемии коронавирус унес в нашей стране 24 392 жизни.

За все время заболели 1 273 475 людей, а выздоровели 1 116 779 пациентов.

В тему: стало известно, сколько процентов украинцев не заболеют коронавирусом.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

Комментарии

Статьи

12.02.21 09:26

Украинский арсенал: машины медицинской эвакуации

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.02.21 08:45

«Динамо» – «Олимпик»: на душе стало чуть спокойнее

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Для преступной власти, развернувшей террор против инакомыслящих, объективные СМИ являются «ихними», то есть чужими, - ОПЗЖ
12.02.21 22:51

Для преступной власти, развернувшей террор против инакомыслящих, объективные СМИ являются «ихними», то есть чужими, - ОПЗЖ

Автор: Партия «Оппозиционная платформа – За

Выбор редакции
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.02.21 09:32

Синоптики пообещали украинцам морозную, но бесснежную рабочую неделю
15.02.21 09:22

Смертность от коронавируса в Украине снизилась: данные на 15 февраля
14.02.21 19:51

Глава Госпогранслужбы Дейнеко, обнародовавший персональную информацию о Тарасе Козаке может понести уголовную ответственность
14.02.21 14:03

Украинцев проверят на наличие антител к коронавирусу
14.02.21 11:29

Ученые раскрыли тайну голубых камней из Стоунхенджа
14.02.21 09:17

В аннексированном Крыму в масштабном ДТП столкнулись более 30 автомобилей
14.02.21 08:03

Трамп стал первым президентом США, дважды избежавшим импичмента
14.02.21 07:59

Стало известно, какие диеты опасны для здоровья
13.02.21 14:02

Синоптики предупредили, что лютый мороз в Украине будет лишь крепчать
13.02.21 13:54

Во Львове страшной смертью погиб мужчина
15.02.21 09:22

Смертность от коронавируса в Украине снизилась: данные на 15 февраля
14.02.21 14:03

Украинцев проверят на наличие антител к коронавирусу
14.02.21 09:17

В аннексированном Крыму в масштабном ДТП столкнулись более 30 автомобилей
14.02.21 08:03

Трамп стал первым президентом США, дважды избежавшим импичмента
13.02.21 14:02

Синоптики предупредили, что лютый мороз в Украине будет лишь крепчать
13.02.21 09:09

Россия ввела новые санкции против Украины
12.02.21 19:00

Главные новости за 12 февраля 2021 года
12.02.21 14:59

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом
12.02.21 13:58

На свалках под Киевом и Николаевом нашли тонны COVID-отходов
12.02.21 12:44

Стало известно, когда в Киеве откроются школы и детсады
13.02.21 13:54

Во Львове страшной смертью погиб мужчина
13.02.21 14:02

Синоптики предупредили, что лютый мороз в Украине будет лишь крепчать
13.02.21 12:43

Зеленский будет чувствовать себя комфортно, когда закроет все телеканалы и партии, оставив только «Слугу народа», – Медведчук
13.02.21 13:12

В России решили заранее вычислять будущих преступников среди школьников
13.02.21 09:09

Россия ввела новые санкции против Украины
13.02.21 12:38

Сравнение между гриппом и коронавирусом оказалось не в пользу последнего
14.02.21 08:03

Трамп стал первым президентом США, дважды избежавшим импичмента
14.02.21 14:03

Украинцев проверят на наличие антител к коронавирусу
14.02.21 07:59

Стало известно, какие диеты опасны для здоровья
14.02.21 11:29

Ученые раскрыли тайну голубых камней из Стоунхенджа
Фото и Видео
В аннексированном Крыму в масштабном ДТП столкнулись более 30 автомобилей
В аннексированном Крыму в масштабном ДТП столкнулись более 30 автомобилей
В аннексированном Крыму в масштабном ДТП столкнулись более 30 автомобилей
В аннексированном Крыму в масштабном ДТП столкнулись более 30 автомобилей
На Ровенщине пьяный водитель школьного автобуса влетел в сугроб. Благо, дети не пострадали
На Ровенщине пьяный водитель школьного автобуса влетел в сугроб. Благо, дети не пострадали
Стоматологи из Ровно жестко поиздевались над своими маленькими пациентами
Стоматологи из Ровно жестко поиздевались над своими маленькими пациентами
На детской площадке в Киеве прогремел взрыв
На детской площадке в Киеве прогремел взрыв
На Житомирщине загорелся пассажирский поезд. Благо, обошлось без жертв
На Житомирщине загорелся пассажирский поезд. Благо, обошлось без жертв
Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом
Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом
На свалках под Киевом и Николаевом нашли тонны COVID-отходов
На свалках под Киевом и Николаевом нашли тонны COVID-отходов
Хитрый филиппинец «вскрыл» будущий суперсмартфон
Хитрый филиппинец «вскрыл» будущий суперсмартфон
Появилось видео драки с участием известного российского актера
Появилось видео драки с участием известного российского актера
Более сотни машин столкнулись на автомагистрали в Техасе. Есть погибшие, много раненых
Более сотни машин столкнулись на автомагистрали в Техасе. Есть погибшие, много раненых
fraza.com
Новости блогосферы
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
09.02.21 20:27

Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским
06.02.21 10:10

Зеленский становится опасным для общества

Опрос

Кто будет новым президентом Украины, вместо Зе?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.