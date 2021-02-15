Смертность от коронавируса в Украине снизилась: данные на 15 февраля

Главное: За сутки COVID-19 в Украине унес еще 62 жизни. Заболели 2 332 человек.

Детали: COVID-19 в Украине немного снизил обороты. Данные на понедельник, 15 февраля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 2 332 случаев заразы, 1 145 человек госпитализировали. При этом выздоровели 2 478 людей.

Провели 13 740 тестов: методом ПЦР – 11 073, методом ИФА – 2 667.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (457) и Черновицкой (225) областях, а также в Киеве (211) и Киевской области (171).

Жертвами заразы стали еще 62 человека. С начала пандемии коронавирус унес в нашей стране 24 392 жизни.

За все время заболели 1 273 475 людей, а выздоровели 1 116 779 пациентов.

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