Запрет телеканалов «112», NewsOne и ZIK – это политическое самоубийство Зеленского, – Белашко

Настоящая причина появления указа Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK — это абсолютное лидерство «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Как сообщает ГолосUA, что касается Зеленского, то запрет на работу украинских телеканалов — это политического самоубийство. К такому выводу пришли политические эксперты и журналисты.

«Какое жестокое политическое самоубийство...» — написал в Facebook политический эксперт Сергей Белашко.

Белашко включил запрет на работу трех украинских телеканалов в число самых громких провалов власти во главе с Зеленским за последнее время.

«Попытки незаконно подчинить себе Конституционный суд, крайне неудачные назначения глав обладминистраций, санкции против компаний из Китая — крупнейшего экономического партнера Украины, преследование попавшего под иностранные санкции соратника (Дубинский, напомню, курировал по партийной линии СН один из ключевых регионов), теперь еще и запрет оппозиционных телеканалов...» — перечислил провалы в политике нынешней власти эксперт.

«Все это на фоне окончательного развала «монобольшинства» в парламенте и запуска спикером собственного политпроекта, жестких и уже публичных разборок в руководстве МОУ и СБУ, открытой конкуренции Ахметова и Коломойского на всех площадках госуправления, охлаждения отношений с европейскими партнерами, полного провала с привлечением инвестиций... Наверное, именно так выглядит мэм «Слабоумие и отвага», — иронически заключил политический эксперт Сергей Белашко.

«Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие. Соломон», — такими словами прокомментировала пост Белашко блогер Светлана Иванова.

А журналист Алексей Ильяшевич пояснил, что главная причина атаки Зеленского на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK — это абсолютное лидерство партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которая почти на 6% опережает «Слугу народа» Владимира Зеленского.

«Все три телеканала — в топе украинского информационного вещания. Это, с одной стороны, показатель их профессионализма (контент действительно качественный). С другой стороны, рейтинги ZIK, NewsOne и „112“ говорят о востребованности идей ОПЗЖ. Ниже я уже писал, что КМИС фиксирует абсолютное лидерство партии Медведчука (отрыв от „Слуги народа“ — почти 6%). Вот главная причина происходящего», — подчеркнул журналист.

«Зеленский бьет не по конкретным телеканалам. И даже не по Медведчуку. Он бьет по той Украине, которую не добили в 2014 году и за пять лет правления Порошенко», — резюмировал журналист Алексей Ильяшевич.