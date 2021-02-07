В Чехии сравнили санкции Зеленского против телеканалов с ножом мясника

Глава Ассоциации независимых СМИ Чехии, публицист Станислав Новотный сравнил решение о блокировке ряда телеканалов на Украине, принятое президентом страны Владимиром Зеленским, с «ножом мясника, убивающего свободу слова», сообщают «Известия».

«Ту самую свободу слова, на которой зиждутся демократия и успешное функционирование государства. Ту свободу слова, верность которой подтвердили в свое время все подписанты Всеобщей декларации прав человека», — заявил он.

При этом Новотный подчеркнул, что неоправданное экономическое и юридическое подавление частных телекомпаний, которые «находятся в оппозиции к правящей власти», демонстрирует «далеко не демократические» намерения правительства страны.

По словам публициста, действия в отношении СМИ и отдельных журналистов должны проходить в соответствии с соответствующими доказательствами в компетентных учреждениях.

Также Новотный предположил, что Зеленский черпает вдохновение у президента США Джо Байдена при принятии решений.

«Черпает ли президент Владимир Зеленский вдохновение у нового президента США Джо Байдена, который внес столь значительный личный вклад в развитие государства Украина? Изучал ли он также практику сторонников Байдена, которые через социальные сети разрушают свободу слова во всем мире? А когда граждане Украины выйдут с протестами на улицы, Зеленский введет военное положение и полностью лишит их свободы выступлений?» — подчеркнул он.