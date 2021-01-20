В Киеве снова нечем дышать: стало известно, какие районы страдают сильнее всего

Главное: 20 января в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, способный навредить здоровью людей. В ближайшие дни ситуация не изменится.

Детали: В Киеве зафиксировано превышение норм загрязнения воздуха. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию им. Бориса Срезневского, в среднем показатели вредных веществ в воздухе столицы превышают допустимую норму в 2-7 раз.

В частности, зафиксировано превышение:

— взвешенных веществ (пыли) — в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошино);

— диоксида серы — в 3,6-3,9 раза — на Бессарабской площади, улицах Каунасской, инженера Бородина, площади Победы, Оболонском проспекте; в 2,3-3,4 раза — на других постах наблюдений, за исключением проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадки обсерватории), где превышений не выявлено;

— диоксида азота — в 5,5-7,2 раза — на улицах Каунасской и инженера Бородина, площади Победы; в 4-4,8 раза — на Бессарабской площади, проспекте Победы, бульварах Леси Украинки и Вацлава Гавела; в 3,1-3,9 раза — на всех постах, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;

— формальдегида — в 2,0-2,2 раза — на проспекте Победы, площадях Бессарабской и Победы, улицах Александра Довженко и Каунасской; в 1,4-1,8 раза — на других постах наблюдений, кроме проспекта Науки.

В целом, по сравнению с предыдущей неделей, уровень загрязнения воздуха формальдегидом и диоксидом азота несколько снизился, диоксидом серы — повысился, другими примесями — почти не изменился.

По прогнозам Украинского гидрометцентра на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных веществ в приземном слое атмосферы.

В тему: 11-12 января 2021 года в Киеве наблюдались метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Напомним: В 2020 году Киев неоднократно возглавлял рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.