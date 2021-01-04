К концу недели в Украине похолодает, повалит мокрый снег

Главное: В Украине ухудшается погода. Прогноз дали синоптики.

Детали: В Украине ухудшается погода. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что уже с понедельника, 4 января, начнет идти мокрый снег.

К концу рабочей недели, 8 числа, температура воздуха снизится (тепло будет лишь на юге и в Крыму).

Морозы преимущественно ожидаются ночью. Мокрый снег с дождем накроют как минимум половину территории Украины.

Также ожидается туман.

В Киеве всю неделю ожидаются осадки: днем будет 1-3 тепла, а ночью от минус 1 до плюс 1.

Карта погоды:

В тему: ранее Гидрометцентр предупредил, что на этой неделе в Украину вернутся морозы.