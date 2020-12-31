COVID-19 убил еще 209 человек в Украине

Главное: Жертвами коронавируса в Украине стали еще 209 человек. Данные на 31 декабря.

Детали: COVID-19 продолжает убивать украинцев. Данные на четверг, 31 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что зафиксировали еще 9 699 случаев заразы. За сутки госпитализировали 2 704 людей, а выздоровели 11 803 человека.

Было проведено 58 547 тестов: методом ПЦР – 38 932, методом ИФА – 19 615.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 1 332 случая.

За сутки жертвами заразы стали еще 209 человек. Всего коронавирус в нашей стране унес уже 18 533 жизни.

С начала пандемии заразились 1 055 047 человек, а выздоровели 709 993 пациента.

В тему: мы писали, что в ВОЗ рассказали о дальнейшей судьбе коронавируса.