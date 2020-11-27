Управделами УПЦ: На наших глазах создается неполноценная и вредоносная копия мирового Православия

Главное: Суть нынешнего кризиса Православного мира можно свести к борьбе тех, кто хочет создать свою, удобную и соответствующую собственным интересам, версию Православия с теми, кто желает сохранить ему верность.

Детали: Сейчас на наших глазах создается неполноценная и вредоносная копия мирового Православия. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на vesti.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Всеправославного единства больше не существует. Более того, православный мир столкнулся с новым и очень опасным расколом. Его основанием является жажда единоличной власти, а главным инструментом — готовность не считаться с канонами, правдой и совестью в процессе достижения цели. Сейчас на наших глазах создается неполноценная и вредоносная копия мирового Православия. В этой параллельной системе естественным и нормальным считаются такие аспекты, как извращение канонов, легализация раскольников, сослужение с лицами, не имеющими действительного рукоположения, попрание соборного формата церковного управления. Все то, что еще совсем недавно казалось немыслимым и невозможным», — подчеркнул митрополит Антоний.

По его мнению, новый раскол постепенно приведет к дальнейшему выхолащиванию православной экклезиологии, открытом сослужении с представителями других конфессий, соглашательстве с навязыванием ЛГБТ-культуры.

«Понимает ли руководство тех Церквей, которое уводит их в создаваемый симулякр мирового Православия, что избежать дальнейшего падения попросту не удастся?

Понимает ли руководство соответствующих Церквей то, что участие в больших геополитических и политических играх имеет свою цену? Например, смогут ли они отказать определенным внешним силам, если те потребуют обеспечить церковную поддержку процессам продвижения интересов ЛГБТ? Хватит ли им мужества сказать „нет“? Очень в этом сомневаюсь, учитывая то, как уже прогнулись некоторые первоиерархи в вопросе признания раскола», — ставит вопрос управделами УПЦ.

Он считает, что происходящий в мировом Православии кризис- это большой раскол, который затягивает за собой в воронку параллельной настоящему православному миру системы все больше и больше Поместных Церквей.

«Именно поэтому суть нынешнего кризиса можно свести к борьбе тех, кто хочет создать свою, удобную и соответствующую собственным интересам, версию Православия с теми, кто желает сохранить верность Православию.

Это должен понимать каждый священнослужитель и каждый верующий в любой Православной Церкви. И на основании данного понимания осуществлять свой выбор — оставаться ли в числе верных Богу или идти на компромисс со своей совестью и становиться частью симулякра Православия», — заключил владыка.

В тему: Митрополит Антоний: Кризис в мировом Православии — борьба между каноном и беззаконием.