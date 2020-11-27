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Новости > Митрополит Антоний: Кризис в мировом Православии – борьба между каноном и беззаконием

Митрополит Антоний: Кризис в мировом Православии – борьба между каноном и беззаконием

Александра Кудрявцева
27.11.20 14:44
729
Митрополит Антоний: Кризис в мировом Православии – борьба между каноном и беззаконием

Главное: Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) выразил признательность семи митрополитам Кипрской Церкви, которые выступили против решения архиепископа Хризостома о признании ПЦУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на romfea.gr, митрополит Антоний поблагодарил семь митрополитов Кипрской Церкви за смелую защиту канонической истины и чистоты Православия.

«Современное положение в Православии мне напоминает положение в Церкви в эпоху Вселенских соборов, а именно в арианский период. Тогда тоже был хаос и шатания внутри Церкви. Были архиереи-ариане, были полуариане, были пусть даже и немногие, но православные, как например св. Василий Великий, который в какой-то момент был единственным православным епископом на всю Малую Азию. Все остальные были или арианами или полуарианами. Подобная ситуация сложилась в Церкви и сегодня с поминанием Епифания», — отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что мировое Православие переживает противостояние между сторонниками канонического порядка и теми, кто церковные законы грубо нарушает.

«События в Кипрской Церкви еще раз показали, что тот кризис, который переживает мировое Православие сегодня, это не противостояние между греками и русскими или украинцами, или между греческим и славянским миром, как некоторые утверждают, но это противостояние между защитниками канонического порядка в Церкви и чистоты и теми, которые этот порядок разрушает в угоду нецерковным интересам, нарушая единство, соборность и каноничность Церкви. Как мы видим, и в греческом мире есть сильные защитники канонов и традиционной экклезиологии», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний: Заявления Варфоломея об УПЦ — проявление бессилия и слабости.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, Кипрская Церковь

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