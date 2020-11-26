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Новости > Митрополит Антоний: Заявления Варфоломея об УПЦ – проявление бессилия и слабости

Митрополит Антоний: Заявления Варфоломея об УПЦ – проявление бессилия и слабости

Александра Кудрявцева
26.11.20 14:40
594
Митрополит Антоний: Заявления Варфоломея об УПЦ – проявление бессилия и слабости

Главное: Заявление Константинопольского патриарха Варфоломея о том, что он «временно терпит» епископов УПЦ на территории Украины" является проявлением собственного бессилия.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний заявил, комментируя высказывания патриарха Варфоломея в эфире программы «Право на Веру» на «Первом Козацком».

«Такие заявления сложно комментировать, потому что они выходят вообще за рамки здравого смысла и реальности, в которой мы живем. Мы понимаем, что патриарх Варфоломей считает себя Вселенским патриархом и живет в этом осознании уже давно, хотя Вселенская патриархия предусматривала прежде всего существование Византийской империи, которой уже нет давным-давно. Есть только Фанар, бывший район Стамбул», — сказал митрополит Антоний.

Он отметил, что такой выход за реальность прежде всего печально отражается на самом патриархе Варфоломее, поскольку «Украинская Православная Церковь — это не фантом, не мираж, а реальные люди».

«Если он только „терпит“ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и других иерархов УПЦ, но епископы сами по себе не существуют, за ними — многомиллионная паства, которая проживает на своей территории, на своей Родине. И если он ее „терпит“, то это заявление достаточно опасно просто для человеческой ментальности», — пояснил управляющий делами УПЦ.

По мнению митрополита Антония, заявление Константинопольского патриарха Варфоломея -это проявление бессилия, слабости.

«Он понимает, что ничего не выходит из того проекта, который задумал. Создание т.нз. ПЦУ только ухудшило ситуацию в Украине в плане раскола, противоречий в православном сознании наших людей. И „украинский вопрос“ сейчас стал камнем преткновения и раздора между Поместными Православными Церквами. Все мы понимаем, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий — это Первоиерарх, авторитетный человек среди верующих людей и вообще украинского общества», — пояснил иерарх.

Кроме того, отметил управляющий делами УПЦ, в заявлении главы Фанара можно предположить также и его «намерения или мечты, что наступят опять новые времена, когда, как он предполагает, могут прийти какие-то другие политические силы, которые с новым пылом начнут уничтожать, бороться с Украинской Православной Церковью».

Владыка напомнил, что церковный организм — это всегда Тело Христово, многомиллионная паства Украинской Православной Церкви является реальной Церковью.

«Церковью управляет Бог, а тот, кто борется с реальной Церковью борется с Богом. Бороться с Богом — это всегда опасно для самого человека. В борьбе с Богом человек, а также целое сообщество, всегда проигрывают. В действительности этих слов бояться не стоит, нужно верить и нужно делать все, что предусматривает наша вера. Каждый из нас, укрепляясь, укрепляет свою Церковь», — подчеркнул митрополит Антоний.

В тему: В УПЦ считают решение Кипрского Синода по ПЦУ свидетельством раскола в Церкви.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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