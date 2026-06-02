Вучич может покинуть пост президента Сербии и занять должность премьера

Президент Сербии Александр Вучич может покинуть свой пост, чтобы занять должность премьер-министра страны. Об этом информирует Bloomberg.

Сообщается, что во время своего визита в Китай в мае политика сказал, что скоро может уйти в отставку – официально его мандат заканчивается весной следующего года.

Также он добавил, что в этом году в Сербии пройдут парламентские и президентские выборы, и глава государства исключил возможность еще одного президентского срока.

Комментируя возможность возглавит правительство, сербский лидер отметил: «Это может произойти».

