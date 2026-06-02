Трамп жестко обругал Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп обругал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время их телефонного разговора. Об этом информирует Axios.

Сказано, что американский лидер назвал своего партнера сумасшедшим и обвинил в неблагодарности.

Также глава государства перешел на крик и грубо спросил у израильского лидера, что тот творит, и припомнил многолетний судебный процесс над ним.

Дональд Трамп якобы сказал: «Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль».

Глава Белого дома уверен, что Израиль прибегает к непропорциональной эскалации конфликта с Ливаном, и у него вызывает беспокойство число жертв в этой стране.

