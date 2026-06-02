Легендарный южнокорейский певец Psy может угодить за решетку

Известный южнокорейский певец Psy (Пак Чэ Сан), прославившийся на весь мир песней Gangnam Style, попал в неприятную ситуацию. Ему грозит до года тюрьмы за нарушение закона об употреблении психотропных препаратов.

Артист подозревается в том, что в 2022-2025-х годах отправлял в одну из больниц Сеула своего менеджера и других людей, чтобы они получили рецепт, а после этого купили психотропные препараты для лечения бессонницы, тревожных расстройств и депрессии.

Примечательно, что певец не проходил перед этим личного осмотра у врача.

Стоит обратить внимание, в соответствии с южнокорейским законодательством выписать пациенту рецепт на подобное лекарственное средство может лишь лично осмотревший его врач, а воспользоваться этим рецептом может только сам пациент.

Юристы рассказали: «Согласно медицинскому праву, за подобное нарушение можно получить приговор в виде лишения свободы сроком до года или денежный штраф в размере до 10 миллионов вон (порядка 6,6 тысяч долларов)».

Отметим, что расследование началось летом прошлого года, а 29 мая полицейское управление сеульского района Содэмунгу передало дело в прокуратуру.

Кроме самого певца обвинения предъявлены также еще пяти подозреваемым, включая врача, выписавшего рецепт на препараты, и менеджера артиста.

Ранее Psy признавался, что отправил другого человека купить лекарства по ошибке, но уверял, что сам рецепт на препарат за него никто не получал.

