В США мужчина убил свою семью

В штате Айова (США) произошло жуткое преступление. Тут мужчина убил шестерых членов своей семьи из-за неких разногласий с ними, после чего покончил с собой.

Полиция говорит, что люди были убиты в серии нападений со стрельбой в нескольких местах в одном из городов штата в явном семейном конфликте.

Добавляется, что четверых из них убили в одном доме, еще двоих в двух других местах.

Сообщается, что подозреваемого 52-летнего Райана Уиллиса Макфарлэнда нашли на лесной тропе около реки Миссисипи. Он покинул здание до приезда полиции, после чего покончил с собой.

