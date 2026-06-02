ЕС продолжает сокращать импорт сжиженного природного газа

В прошлом мае ЕС снизил импорт сжиженного природного газа на 11% по сравнению с апрелем. Сокращение происходит второй месяц кряду, сообщает ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe.

Известно, что поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС в минувшем месяце составили около 11,23 миллиарда кубометров, а вот в апреле показатель составлял около 12,62 миллиарда кубометров.

Стоит напомнить, что в марте ЕС увеличил импорт СПГ на 10,6% по сравнению с февралем до исторического максимума в 13,6 миллиарда кубометров.

