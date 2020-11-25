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Новости > Ученые научились блокировать SARS-CoV-2

Ученые научились блокировать SARS-CoV-2

Агата Кловская
24.11.20 21:22
1060
Ученые научились блокировать SARS-CoV-2

Главное: SARS-CoV-2 можно блокировать. Об этом говорят ученые.

Детали: Ученые из университета Женевы (Швейцария) заявили, что научились блокировать коронавирус. Их цитирует издание Chemical Science.

Как отмечается, исследователи выявили, что именно может заблокировать проникновение в клетки SARS-CoV-2.

Эксперты поведали: «Для проникновения внутрь клеток многие вирусы используют механизм клеточного поглощения, опосредованного тиолами: аналогами спиртов, где атом кислорода заменен на атом серы».

В своей работе ученые провели тесты клеточного поглощения молекул серы, помеченных флуоресцентными зондами, чтобы оценить их присутствие внутри клеток с помощью флуоресцентной микроскопии.

Они информируют: «Некоторые ингибиторы в пятьсот раз эффективнее реагента Эллмана, используемого ранее для обнаружения тиоловых групп».

Также сообщается: «Тесты показали, что один из исследуемых ингибиторов может заблокировать проникновение SARS-CoV-2 в клетки».

В тему: накануне мы писали, что высчитана точная скорость смертности от COVID-19 в Европе.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, коронавирус

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