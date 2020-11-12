Мендель пообещала сообщить, если у нее будет позитивный тест. Но не уточнила, на что

Главное: Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала понять, что не болела коронавирусной болезнью COVID-19, как об этом сообщали СМИ.

Детали: Пресс-секретарь президента Юлия Мендель ответила на информацию о ее заражении коронавирусом. На своей странице в Facebook она дала понять, что это может быть «самый большой фейк утра».

«Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет позитивный, — сообщу», — написала Мендель, добавив, что регулярно делает тесты.

Отметим, что она не уточнила, о каких тестах идет речь.

В тему: Ранее СМИ сообщили, что Юлия Мендель получила положительный результат теста на коронавирус за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.