Украинцам поведали, будет ли девальвация гривны еще в этом году

Главное: Девальвации гривны в 2020 году не будет. Об этом говорят в Минфине.

Детали: В Минфине заверили, что девальвации гривны до конца года не будет. Об этом сказано в сообщении пресс-службе министерства.

Министр Сергей Марченко заявил: «Для Минфина курс гривны к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей. У меня нет страхов относительно обменного курса гривны к доллару США, и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года».

Чиновник говорит: «Нет и фундаментальных макроэкономических факторов на этот счет. Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики в результате распространения пандемии коронавируса, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно».

В тему: 6 ноября 2020 года мы писали, что курс гривны странно изменился к концу недели.