Диетолог опровергла пользу разгрузочных дней

Главное: Так ли полезны разгрузочные дни? Ответ дала диетолог.

Детали: Российский диетолог Татьяна Филиппова рассказала, так ли полезны разгрузочные дни. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт заявила: «Увы, многие люди ошибочно считают, что употребление монопродуктов на следующий день после застолья помогает очистить организм и сбросить лишние килограммы».

Она пояснила: «Возьмем яблоки: получается, что человек в течение всего дня получает углеводы и фруктовый сахар. Поэтому здесь такими разгрузочными днями он, наоборот, может ухудшить свое состояние, спровоцировать какие-то нарушения».

Специалист говорит: «Монодиеты могут принести пользу только в определенных обстоятельствах, например, при переедании или серьезном заболевании».

Также диетолог информирует: «Для разгрузки организма следует исключить из рациона продукты, которые оказывают значительную нагрузку на внутренние органы: быстрые углеводы, сахар, избыточное содержание соли, какие-то трансжиры, то есть избыточное количество жирной пищи».

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