Террорист Брейвик попросился на свободу

Главное: Террорист Андерс Брейвик хочет выйти на свободу. Он хочет попасть на УДО.

Детали: Норвежский террорист Андерс Брейвик убивший 77 человек, просит об условно-досрочном освобождении. Об этом говорит его адвокат.

Юрист заявил: «Андерс Беринг Брейвик просит об условно-досрочном освобождении. Он также планирует подать новый иск против государства из-за нарушения его прав. Он уже подал прошение об УДО».

Также адвокат добавил: «Мой клиент провел в тюрьме более восьми лет из 21 года, и теперь имеет право просить об условно-досрочном освобождении».

Соответствующее прошение подписано двумя именами: Андерс Беринг Брейвик и Фритьоф Хансен, которое террорист взял себе уже в тюрьме.

Справка: 22 июля 2011 года в центре Осло произошел взрыв бомбы, заложенной Андерсом Брейвиком, тогда погибли восемь человек, а еще сотни людей пострадали. После этого он поплыл на остров Утойа, где убил 69 человек в лагере молодежного крыла социал-демократической партии, а также ранил 66 людей.

В тему: 25 марта 2016 года мы писали, что проблемы у Андерса Брейвика были уже в двухлетнем возрасте.