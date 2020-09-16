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Новости > Курс гривны продолжает проседать: свежие котировки

Курс гривны продолжает проседать: свежие котировки

Александр Панько
16.09.20 11:11
86
Курс гривны продолжает проседать: свежие котировки

Главное: Гривна продолжает дешеветь. Доллар и евро дорожают.

Детали: В среду, 16 сентября, украинская гривна вновь снизилась в цене. Свежие котировки валют публикует Национальный банк.

Отметим, что наша валюта стабильно дешевеет с конца прошлой недели.

Сегодня же финансовый регулятор еще на шесть копеек поднял цену американского доллара – до 28,06 гривен.

Кроме этого на девять копеек укрепился евро – до 33,34 гривен.

Котировки валют на 16.09.2020:

Курс гривны

Читайте также: ранее в НБУ попытались объяснить, почему падает курс гривны.

В тему: 15 сентября 2020 года мы писали, что стало известно, каким будет прожиточный минимум для украинцев в 2021 году.

Тэги: евро, Национальный банк Украины, доллар, валюта, гривна, экономика, валютный рынок, курс валют, финансы, новости Украины

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