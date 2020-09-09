Главные новости за 9 сентября 2020 года

— Студенты, выезжающие с оккупированных территорий Украины, смогут приступать к обучению без прохождения 14-дневной самоизоляции и без тестирования на COVID-19.

— В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, обязывающий провайдеров интернет-услуг устанавливать оборудование, отслеживающее деятельность пользователей в интернете. По требованию правоохранительных органов, они должны будут предоставлять эту информацию для использования в качестве доказательств.

— Туристические компании в Украине предлагают своим клиентам услугу приобретения справки о негативном результате теста на COVID-19, необходимой для въезда в некоторые страны.

— 59% украинцев планируют участвовать в местных выборах в октябре текущего года. При этом 56% опрошенных считают, что после выборов ситуация в их городе не изменится.

— Тернополь и целый ряд районных центров Тернопольской области отказались выполнять указание о закрытии учебных заведений и общественного питания. В итоге полицейские составили протоколы на руководителей 31 школы и 12 детских садиков.

— Полиция устанавливает обстоятельства избиения в ночь на 8 сентября бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха. По данным народного депутата Ирины Геращенко, преступление могло быть совершено из-за замечания русскоязычным посетителям Гидропарка.

— В Полтавской области зафиксирован случай заражения человека лихорадкой Западного Нила. Вакцины против этого вируса не существует. Чтобы не заболеть, стоит избегать укусов комаров.

— В США произошел биржевой обвал. Капиталы миллиардеров просели.

— Послы шести стран защитили лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич от ареста белорусскими властями. Для этого они лично пришли к ней домой.

— Власти Грузии ответили на обещание Михаила Саакашвили вернуться в страну. Его хотят задержать прямо на границе.

— Главный эпидемиолог Молдовы Николае Фуртунэ заявил, что коронавирус «унес жизни тех, кто и так был обузой для окружающих». После этого он подал в отставку.

— Умер легендарный британский драматург Рональд Харвуд. Он написал сценарии к фильмам «Пианист» и «Скафандр и бабочка».