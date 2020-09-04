Лига наций: Сборная Украины стартует с тяжелой победы

Главное: Сегодня во Львове сборная Украины принимала Швейцарию в рамках Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко одержали трудовую победу 2:1.

Детали: Сегодня, 3 сентября, сборная Украины по футболу сыграла свой первый поединок в Лиге наций. Соперником нашей команды была крепкая сборная Швейцарии.

Несмотря на то, что украинцы в этой встрече были хозяевами поля (матч проходил во Львове), на поле это никак не ощущалось. Швейцарцы со стартовым свистком прочно завладели инициативой, подолгу держали мяч в своих ногах и высоко прессинговали украинцев.

Но первый опасный момент создали именно украинцы. На 10-й минуте Малиновский выстрелил из-за пределов штрафной, мяч попал в штангу и отскочил к Ярмоленко, но Андрей, увы, не попал в ближний угол. И все же уже через четыре минуты все тот же Ярмоленко пяткой элегантно поразил ворота Зоммера, выведя свою команду вперед.

Но на перерыв хозяевам поля победителями уйти не удалось — за 4 минуты свистка на отдых Сеферович мощно пробил из-за пределов штрафной и попал точно в угол ворот Пятова.

Вторая половина встречи началась в том же духе, что и первая, с той лишь разницей, что теперь именно швейцарцы первыми создали опасный момент у наших ворот. Благо, Варгас головой пробил в штангу. Зато первый же опасный момент у ворот Зоммера завершился голом — красивейшим ударом отметился Зинченко.

После второго забитого мяча хозяева поля заиграли намного увереннее, и всего через несколько минут мог забивать Яремчук, но он из выгодной позиции пробил очень неточно. Тем же отметился и Зинченко, который не смог попасть по воротам из довольно перспективной дистанции.

До конца встречи хозяева поля играли как говорится по счету и довели игру до победного конца — 2:1 в пользу Украины. В параллельной встрече Германия сыграла вничью с Испанией со счетом 1:1.

Турнирная таблица после первого тура:

1. Украина — 1 игра / 3 очка;

2. Испания — 1 / 1;

3. Германия — 1 / 1;

4. Швейцария — 1 / 0.

В тему: О том, что сборную Украины ждет в двух первых поединках Лиги наций, можно прочитать в нашем материале.