Главные новости за 3 сентября 2020 года

— В Киевской области в городе Украинка в ресторане «Де Бош» произошел конфликт между двумя группами людей, в результате чего началась стрельба. Есть пострадавшие.

— В Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Подольском районах Киева без света остались сотни домов. На подстанции аварийно отключился трансформатор.

— С начала боевых действий на Донбассе общее количество жертв составило 42-44 тысячи человек. Из них убитых — 13100-13300 человек.

— Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил список недружественных стран. Среди них оказалась Украина.

— Президент Украины Владимир Зеленский подготовил проект указа о назначении пожизненных стипендий пяти выдающимся деятелям образования. В их числе оказался и его отец Александр. Кабмин не стал рассматривать документ.

— Известный актер Михаил Ефремов, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, признал свою вину. Обвинение запросило для него 11 лет колонии общего режима.

— На стройке в российском городе Тюмень на стройке упали два башенных крана. Случилось это из-за поднявшегося сильного ветра.

— Лионель Месси точно покинет «Барселону». Об этом сказал его отец.