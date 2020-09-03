Лукашенко назвал Украину среди «врагов» Беларуси

Главное: Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил список недружественных стран. Среди них оказалась Украина.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина вмешивается в дела его страны и влияет на протесты. Его цитируют местные СМИ.

Также среди «врагов» он назвал Польшу, Чехию и Литву.

Александр Лукашенко сказал: «На обстановку в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа. Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает».

Также он отметил: «Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно».

Глава страны резюмировал: «Говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье».

В тему: 1 сентября 2020 года мы писали, что в Минске студенты вышли на протест. Сотрудники ОМОНа не церемонятся.