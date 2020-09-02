Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Немецкие военные подтвердили, что Навального отравили «Новичком»

Александр Панько
02.09.20 19:09
682
Немецкие военные подтвердили, что Навального отравили «Новичком»

Главное: Лаборатория вооруженных сил Германии установила, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса «Новичок».

Детали: Специалисты исследовали анализы Навального с разрешения врачей берлинской клиники «Шарите», куда его доставили через два дня после того, как он впал в кому. Как сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ, в анализах Навального обнаружили явные следы боевого ядовитого вещества класса «Новичок».

Отметим, что Лаборатория Бундесвера, исследовавшая пробы российского оппозиционера Алексея Навального, сертифицирована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ее цель — медицинская защита граждан ФРГ. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, речь идет об исследовательском учреждении, подведомственном министерству обороны ФРГ.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на немецкие СМИ, канцлер Ангела Меркель провела консультации с министром финансов Олафом Шольц, министром иностранных дел Гайко Маасом, министром внутренних дел Хорстом Зеехофер, министром юстиции Кристиной Ламбрехт, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и главой Федеральной канцелярии Хельге Браун и согласовала дальнейшие шаги.

Как сообщает «Эхо Москвы», Берлин проинформирует ЕС и НАТО о новых данных о произошедшем с Навальным и вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с политиком. По словам представителей немецкого правительства, дальнейшие шаги ФРГ и партнеров в свете новых данных будет зависеть от реакции Москвы.

Между тем, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу берлинской клиники «Шарите», симптомы отравления продолжают спадать. «Состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остается серьезным. Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает, — говорится в заявлении клиники. — Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключать».

В тему: В конце авуста врачи берлинской клиники «Шарите», куда был госпитализирован российский оппозиционный политик Алексей Навальный, обратились в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам. Тогда же также немецкие врачи запросили информацию у британской лаборатории Портон-Даун, занимавшейся делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также у болгарских коллег, которые лечили отравленного в 2015 году предпринимателя Эмилиана Гебрева.

Напомним: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

При этом российские врачи выражали сомнение в том, что он был отравлен. По некоторым данным, накануне он употреблял алкоголь и мог принимать медикаменты. По мнению омских медиков, основным диагнозом Навального стало нарушение углеводного баланса, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

Личный врач и сторонники политика эту информацию опровергли, заявив, что в его организме обнаружен яд, который представляет опасность для окружающих.

26 августа СМИ сообщили о возможном сходстве между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

Тэги: Германия, отравление, Россия, мир, оппозиция, Ангела Меркель, Алексей Навальный, Новичок

Комментарии

Статьи

31.08.20 09:16

Чем Украине ругань с Беларусью отзовется...

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
01.09.20 07:54

Богдан Михайличенко: яркий бельгийский дебютант

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Галактики, планеты и комета: что наблюдать на небе в сентябре
01.09.20 17:12

Галактики, планеты и комета: что наблюдать на небе в сентябре

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Немецкие военные подтвердили, что Навального отравили «Новичком»

Немецкие военные подтвердили, что Навального отравили «Новичком»
02.09.20 19:09
666
Последние новости
02.09.20 20:54

В Бразилии за советскую символику хотят сажать на 15 лет
02.09.20 19:09

Немецкие военные подтвердили, что Навального отравили «Новичком»
02.09.20 19:00

Главные новости за 2 сентября 2020 года
02.09.20 18:10

В Харькове появится сквер в честь митрополита УПЦ
02.09.20 17:15

Митрополит Горловский Митрофан: Как перестать бояться смерти
02.09.20 16:47

Кабмин попросил НБУ «сбрить бороду» Владимиру Великому и Ярославу Мудрому
02.09.20 16:46

Трамп сделал Байдену очень пикантное предложение
Фото и Видео
На Сумщине коп направил пистолет на женщин с ребенком за то, что те забыли маски
На Сумщине коп направил пистолет на женщин с ребенком за то, что те забыли маски
На Сумщине коп направил пистолет на женщин с ребенком за то, что те забыли маски
На Сумщине коп направил пистолет на женщин с ребенком за то, что те забыли маски
«Разоружите полицию»: в США протестующие нанесли крупный ущерб знаменитому особняку Элвиса Пресли
«Разоружите полицию»: в США протестующие нанесли крупный ущерб знаменитому особняку Элвиса Пресли
Несколько десятков тысяч свиней оказались в огненной ловушке на ферме в Прикарпатье
Несколько десятков тысяч свиней оказались в огненной ловушке на ферме в Прикарпатье
Директора дома ребенка на Одесщине подозревают в развращении детей с особенностями
Директора дома ребенка на Одесщине подозревают в развращении детей с особенностями
На суровой Николаевщине дедушка развращал свою внучку
На суровой Николаевщине дедушка развращал свою внучку
В Киевской области сгорел автобус: появилось видео с места ЧП
В Киевской области сгорел автобус: появилось видео с места ЧП
В Днепре собака вцепилась в лицо ребенку на детской площадке
В Днепре собака вцепилась в лицо ребенку на детской площадке
В Киеве второй раз за сутки автомобиль покалечил людей, сидящих на летней площадке
В Киеве второй раз за сутки автомобиль покалечил людей, сидящих на летней площадке
Европейский архитектор придумал «космический» способ социального дистанцирования
Европейский архитектор придумал «космический» способ социального дистанцирования
Появилось эпичное видео с учений ВМФ США
Появилось эпичное видео с учений ВМФ США
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.