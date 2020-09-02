Немецкие военные подтвердили, что Навального отравили «Новичком»

Главное: Лаборатория вооруженных сил Германии установила, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса «Новичок».

Детали: Специалисты исследовали анализы Навального с разрешения врачей берлинской клиники «Шарите», куда его доставили через два дня после того, как он впал в кому. Как сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ, в анализах Навального обнаружили явные следы боевого ядовитого вещества класса «Новичок».

Отметим, что Лаборатория Бундесвера, исследовавшая пробы российского оппозиционера Алексея Навального, сертифицирована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ее цель — медицинская защита граждан ФРГ. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, речь идет об исследовательском учреждении, подведомственном министерству обороны ФРГ.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на немецкие СМИ, канцлер Ангела Меркель провела консультации с министром финансов Олафом Шольц, министром иностранных дел Гайко Маасом, министром внутренних дел Хорстом Зеехофер, министром юстиции Кристиной Ламбрехт, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и главой Федеральной канцелярии Хельге Браун и согласовала дальнейшие шаги.

Как сообщает «Эхо Москвы», Берлин проинформирует ЕС и НАТО о новых данных о произошедшем с Навальным и вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с политиком. По словам представителей немецкого правительства, дальнейшие шаги ФРГ и партнеров в свете новых данных будет зависеть от реакции Москвы.

Между тем, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу берлинской клиники «Шарите», симптомы отравления продолжают спадать. «Состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остается серьезным. Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает, — говорится в заявлении клиники. — Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключать».

В тему: В конце авуста врачи берлинской клиники «Шарите», куда был госпитализирован российский оппозиционный политик Алексей Навальный, обратились в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам. Тогда же также немецкие врачи запросили информацию у британской лаборатории Портон-Даун, занимавшейся делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также у болгарских коллег, которые лечили отравленного в 2015 году предпринимателя Эмилиана Гебрева.

Напомним: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

При этом российские врачи выражали сомнение в том, что он был отравлен. По некоторым данным, накануне он употреблял алкоголь и мог принимать медикаменты. По мнению омских медиков, основным диагнозом Навального стало нарушение углеводного баланса, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

Личный врач и сторонники политика эту информацию опровергли, заявив, что в его организме обнаружен яд, который представляет опасность для окружающих.

26 августа СМИ сообщили о возможном сходстве между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».