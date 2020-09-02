Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Кабмин попросил НБУ «сбрить бороду» Владимиру Великому и Ярославу Мудрому

Агата Кловская
02.09.20 16:47
344
Кабмин попросил НБУ «сбрить бороду» Владимиру Великому и Ярославу Мудрому

Главное: Кабинет министров Украины обратился к Национальному банку с просьбой изменить изображения Киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на монетах номиналом 1 и 2 гривны. Министр Олег Немчинов считает, что на них не должно быть бород.

Детали: Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов попросил Национальный банк изменить изображения киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на монетах номиналом 1 и 2 гривны. Как сообщает LB.ua, об этом он заявил на заседании правительства в среду, 2 сентября.

«Я хочу попросить главу Национального банка сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в котором они были на оригинальных, лучших гривнах», — обратился Немчинов к руководителю НБУ Кириллу Шевченко.

Отметим, что на гривневых купюрах перввых выпусков Владимир Великий и Ярослав Мудрый действительно были изображены без бород.

1-гривневая купюра образца 1992 года

2-гривневая купюра образца 1992 года

Бороды появились на банкнотах с 2003 года.

В тему: В марте 2018 года Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Национальный банк Украины, гривна, экономика, купюра, банкнота, Ярослав Мудрый, борода, Владимир Великий, курьезы

Комментарии

Статьи

31.08.20 09:16

Чем Украине ругань с Беларусью отзовется...

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
01.09.20 07:54

Богдан Михайличенко: яркий бельгийский дебютант

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Галактики, планеты и комета: что наблюдать на небе в сентябре
01.09.20 17:12

Галактики, планеты и комета: что наблюдать на небе в сентябре

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Киеве избили народного депутата

В Киеве избили народного депутата
02.09.20 13:55
928
Последние новости
02.09.20 18:10

В Харькове появится сквер в честь митрополита УПЦ
02.09.20 17:15

Митрополит Горловский Митрофан: Как перестать бояться смерти
02.09.20 16:47

Кабмин попросил НБУ «сбрить бороду» Владимиру Великому и Ярославу Мудрому
02.09.20 16:46

Трамп сделал Байдену очень пикантное предложение
02.09.20 16:30

Сербский Патриарх доволен результатами парламентских выборов в Черногории
02.09.20 16:11

Врач рассказал, как легче всего подхватить коронавирус
02.09.20 15:54

На Сумщине коп направил пистолет на женщин с ребенком за то, что те забыли маски
Фото и Видео
На Сумщине коп направил пистолет на женщин с ребенком за то, что те забыли маски
На Сумщине коп направил пистолет на женщин с ребенком за то, что те забыли маски
На Сумщине коп направил пистолет на женщин с ребенком за то, что те забыли маски
На Сумщине коп направил пистолет на женщин с ребенком за то, что те забыли маски
«Разоружите полицию»: в США протестующие нанесли крупный ущерб знаменитому особняку Элвиса Пресли
«Разоружите полицию»: в США протестующие нанесли крупный ущерб знаменитому особняку Элвиса Пресли
Несколько десятков тысяч свиней оказались в огненной ловушке на ферме в Прикарпатье
Несколько десятков тысяч свиней оказались в огненной ловушке на ферме в Прикарпатье
Директора дома ребенка на Одесщине подозревают в развращении детей с особенностями
Директора дома ребенка на Одесщине подозревают в развращении детей с особенностями
На суровой Николаевщине дедушка развращал свою внучку
На суровой Николаевщине дедушка развращал свою внучку
В Киевской области сгорел автобус: появилось видео с места ЧП
В Киевской области сгорел автобус: появилось видео с места ЧП
В Днепре собака вцепилась в лицо ребенку на детской площадке
В Днепре собака вцепилась в лицо ребенку на детской площадке
В Киеве второй раз за сутки автомобиль покалечил людей, сидящих на летней площадке
В Киеве второй раз за сутки автомобиль покалечил людей, сидящих на летней площадке
Европейский архитектор придумал «космический» способ социального дистанцирования
Европейский архитектор придумал «космический» способ социального дистанцирования
Появилось эпичное видео с учений ВМФ США
Появилось эпичное видео с учений ВМФ США
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.