Кабмин попросил НБУ «сбрить бороду» Владимиру Великому и Ярославу Мудрому

Главное: Кабинет министров Украины обратился к Национальному банку с просьбой изменить изображения Киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на монетах номиналом 1 и 2 гривны. Министр Олег Немчинов считает, что на них не должно быть бород.

Детали: Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов попросил Национальный банк изменить изображения киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на монетах номиналом 1 и 2 гривны. Как сообщает LB.ua, об этом он заявил на заседании правительства в среду, 2 сентября.

«Я хочу попросить главу Национального банка сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в котором они были на оригинальных, лучших гривнах», — обратился Немчинов к руководителю НБУ Кириллу Шевченко.

Отметим, что на гривневых купюрах перввых выпусков Владимир Великий и Ярослав Мудрый действительно были изображены без бород.

Бороды появились на банкнотах с 2003 года.

В тему: В марте 2018 года Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.